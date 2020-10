Manovra: in Dpb revisione spesa Pa, risparmi pari allo 0,052% pil in 2023 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è previsto una razionalizzazione e una revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche che però prevede risparmi solo dal 2023 e che saranno pari allo 0,052% del pil. E' uno degli obiettivi della politica di bilancio previsto nel testo del Dpb visionato dall'Adnkronos. I risparmi, si sottolineano, saranno "prodotti attraverso la revisione delle procedure amministrative o organizzative, il definanziamento di progetti in relazione alla loro efficacia o priorità e la revisione dei meccanismi o parametri che determinano le esigenze di spesa". La rimodulazione di altre spese sarà effettuata "in base ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è previsto una razionalizzazione e unadelladelle amministrazioni pubbliche che però prevedesolo dale che saranno0,del pil. E' uno degli obiettivi della politica di bilancio previsto nel testo del Dpb visionato dall'Adnkronos. I, si sottolineano, saranno "prodotti attraverso ladelle procedure amministrative o organizzative, il definanziamento di progetti in relazione alla loro efficacia o priorità e ladei meccanismi o parametri che determinano le esigenze di". La rimodulazione di altre spese sarà effettuata "in base ...

romi_andrio : RT @paoloxbaroni: Approvato nella notte con tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza del nostro Dpb a Bruxelles non c'è ancora traccia… - infoitinterno : L’APPROFONDIMENTO, Manovra: stop cartelle fino al 31 dicembre, Dpb e Ue - AndreaGiuricin : RT @paoloxbaroni: Approvato nella notte con tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza del nostro Dpb a Bruxelles non c'è ancora traccia… - paoloxbaroni : Approvato nella notte con tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza del nostro Dpb a Bruxelles non c'è ancora tr… - IlFattoNisseno : L’APPROFONDIMENTO, Manovra: stop cartelle fino al 31 dicembre, Dpb e Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Dpb Manovra: ipotesi Cdm venerdì per il via libera a Dpb Agenzia ANSA Manovra: in Dpb revisione spesa Pa, risparmi pari allo 0,052% pil in 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è previsto una razionalizzazione e una revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche che però prevede risparmi solo ...

Nella manovra salta la proroga triennale del Superbonus al 110%, rabbia dei 5 Stelle

Nel Documento programmatico di bilancio con la griglia dei principali interventi della manovra da inviare all’Europa c’è la proroga dell’ecobonus, del bonus facciate e del bonus verde ma nelle tabelle ...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) è previsto una razionalizzazione e una revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche che però prevede risparmi solo ...Nel Documento programmatico di bilancio con la griglia dei principali interventi della manovra da inviare all’Europa c’è la proroga dell’ecobonus, del bonus facciate e del bonus verde ma nelle tabelle ...