Manovra: Conte, 'ritardi recovery fund? Non vedo grosse criticità, sono fiducioso' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Sull'arrivo dei fondi del recovery fund "c'è un negoziato ancora in corso, c'è un'interlocuzione serrata, proprio in questi ultimi giorni, tra Parlamento europeo e la cancelliera Merkel. Non vedo grosse criticità, ancora ballano alcuni miliardi ma su 1.800 miliardi non è un grosso problema e sono molto fiducioso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Teniamo conto che il piano nazionale è pluriennale" e "ci sono vari meccanismi con cui avere degli anticipi già all'inizio dell'anno. sono più preoccupato" su quella che Conte vede come una lacuna intrinseca al nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Sull'arrivo dei fondi del"c'è un negoziato ancora in corso, c'è un'interlocuzione serrata, proprio in questi ultimi giorni, tra Parlamento europeo e la cancelliera Merkel. Non;, ancora ballano alcuni miliardi ma su 1.800 miliardi non è un grosso problema emolto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Teniamo conto che il piano nazionale è pluriennale" e "civari meccanismi con cui avere degli anticipi già all'inizio dell'anno.più preoccupato" su quella chevede come una lacuna intrinseca al nostro ...

fanpage : #Manovra, il Premier Giuseppe #Conte assicura: 'Nessun aumento di tasse' - ZenatiDavide : Manovra, la conferenza stampa del presidente Conte e del ministro Gualtieri. Segui la diretta: In diretta da Palazz… - Siciliano741 : RT @Agenzia_Italia: Conte: 'Nel 2021 una manovra espansiva in fase di recessione' - Agenzia_Italia : Conte: 'Nel 2021 una manovra espansiva in fase di recessione' - maurizioft : RT @ilriformista: Il premier #Conte sul Mes annuncia una “verifica di maggioranza”, mentre la ministra Catalfo rivendica che non ci sarà “a… -