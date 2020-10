LBA: Olimpia a punteggio pieno, crolla Basket City (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nessuna sorpresa nella quarta giornata di LBA per l’Olimpia Milano, che rimane imbattuta e in vetta alla classifica. Tra le inseguitrici bene Venezia e Sassari, mentre si ferma nuovamente la Virtus Bologna, che raccoglie la seconda sconfitta in fila. Domenica nera per il Basket bolognese, con la Fortitudo che raccoglie il terzo stop in quattro partite. Davide Moretti al tiro durante il match di LBA contro la Virtus Roma / Olimpia MilanoOlimpia a velocità di crociera Tutto facile per l’Olimpia Milano nella domenica della quarta giornata di LBA. I meneghini raccolgono la quarta vittoria in altrettante partite giocate, e rimangono saldamente in vetta alla classifica a punteggio pieno. La “vittima sacrificale” di giornata è la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nessuna sorpresa nella quarta giornata di LBA per l’Milano, che rimane imbattuta e in vetta alla classifica. Tra le inseguitrici bene Venezia e Sassari, mentre si ferma nuovamente la Virtus Bologna, che raccoglie la seconda sconfitta in fila. Domenica nera per ilbolognese, con la Fortitudo che raccoglie il terzo stop in quattro partite. Davide Moretti al tiro durante il match di LBA contro la Virtus Roma /Milanoa velocità di crociera Tutto facile per l’Milano nella domenica della quarta giornata di LBA. I meneghini raccolgono la quarta vittoria in altrettante partite giocate, e rimangono saldamente in vetta alla classifica a. La “vittima sacrificale” di giornata è la ...

