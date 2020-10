Infermieri, Nursind: “Sistema al collasso, servono assunzioni” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il sistema ospedaliero non è pronto per la seconda ondata di Covid anche perchè ci sono pochi Infermieri e poco assunzioni sono state fatte in questi mesi. A denunciarlo è il sindacato del Nursind Torino attraverso il suo segretario Giuseppe Summa. “L’analisi dei dati, da noi richiesti, rappresentativi di ben cinque aziende torinesi mostrano un quadro insufficiente a dare risposte alle necessità attuali e denotano gravi carenze. Numeri veramente esigui per affrontare ciò che era prevedibile dovessimo affrontare per farci trovare pronti” afferma. Infatti, si contano solo 55 nuove assunzioni e solo due a tempo indeterminato. “Un numero forse neanche sufficiente all’esecuzione dei tamponi – commenta Summa. – A tutto ciò dobbiamo aggiungere che la ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il sistema ospedaliero non è pronto per la seconda ondata di Covid anche perchè ci sono pochie poco assunzioni sono state fatte in questi mesi. A denunciarlo è il sindacato delTorino attraverso il suo segretario Giuseppe Summa. “L’analisi dei dati, da noi richiesti, rappresentativi di ben cinque aziende torinesi mostrano un quadro insufficiente a dare risposte alle necessità attuali e denotano gravi carenze. Numeri veramente esigui per affrontare ciò che era prevedibile dovessimo affrontare per farci trovare pronti” afferma. Infatti, si contano solo 55 nuove assunzioni e solo due a tempo indeterminato. “Un numero forse neanche sufficiente all’esecuzione dei tamponi – commenta Summa. – A tutto ciò dobbiamo aggiungere che la ...

