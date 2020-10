Il professor Locatelli sbugiarda Di Maio: “I primi vaccini anti-Covid arriveranno solo in primavera” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Luigi Di Maio aveva parlato di fine anno, massimo inizio gennaio per i vaccini anti-Covid. Uno dei massimi esperti del governo, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, che abbiamo imparato a conoscere in tv durante i tristi bollettini quotidiani dei morti e per qualche critica al governo, lo smentisce clamorosamente, pur senza nominarlo mai. E fa una previsione che, nelle migliori delle ipotesi, ci porterebbe alla prossima primavera. Locatelli: “I primo vaccini non prima della prossima primavera” “Si sta facendo un grande sforzo internazionale sui vaccini. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari nei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Luigi Diaveva parlato di fine anno, massimo inizio gennaio per i. Uno dei massimi esperti del governo, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco, che abbiamo imparato a conoscere in tv durante i tristi bollettini quotidiani dei morti e per qualche critica al governo, lo smentisce clamorosamente, pur senza nominarlo mai. E fa una previsione che, nelle migliori delle ipotesi, ci porterebbe alla prossima primavera.: “I primonon prima della prossima primavera” “Si sta facendo un grande sforzo internazionale sui. Realisticamente credo che potremmo far partire le vaccinazioni per le persone fragili, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari nei ...

