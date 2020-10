Il Processo ai Chicago 7, il manifesto di Aaron Sorkin (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Processo ai Chicago 7 diretto da Aaron Sorkin è l’ennesima scommessa (vinta) da Netflix per riuscire a allargare un’ offerta che fino a qualche tempo fa era molto limitata. Da ormai qualche anno, la piattaforma continua a sfornare prodotti di altissimo livello. Pellicole diverse, autoriali e fortemente rivoluzionarie. Che alle spalle hanno una poetica e un ideale forte. Questo è il caso de Il Processo ai Chicago 7 che si rivela essere un film profondamente ideologico che ha come obiettivo principale processare l’amministrazione e la giustizia americana. Nella pellicola c’è praticamente tutto, dagli intrighi di potere, passando per il razzismo, arrivando al sempre attuale tema della violenza della polizia americana. Poster del film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilai7 diretto daè l’ennesima scommessa (vinta) da Netflix per riuscire a allargare un’ offerta che fino a qualche tempo fa era molto limitata. Da ormai qualche anno, la piattaforma continua a sfornare prodotti di altissimo livello. Pellicole diverse, autoriali e fortemente rivoluzionarie. Che alle spalle hanno una poetica e un ideale forte. Questo è il caso de Ilai7 che si rivela essere un film profondamente ideologico che ha come obiettivo principale processare l’amministrazione e la giustizia americana. Nella pellicola c’è praticamente tutto, dagli intrighi di potere, passando per il razzismo, arrivando al sempre attuale tema della violenza della polizia americana. Poster del film ...

wolvie_00 : Uno dei film dell'anno. - Viola3219 : @WordOnAWing_ ma il nostro Jeremy in il processo ai chicago 7? - Viola3219 : Da vedere non solo per il tema ma anche per il cast.... ?? Per me due nomi su tutti Eddie e Jeremy. 'Il processo ai… - GianlucaOdinson : Il processo ai Chicago 7, Eddie Redmayne:'Ecco perché il film di Sorkin è così attuale' - RadioRadicale : La puntata di Cinema & cinema condotta come sempre da Gianfranco Cercone questa settimana è dedicata a 'Il processo… -