Il Dpcm divide sindaci e governo | sul Mes tensione Conte-Zingaretti

Leggi su agi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Il ministro per gli Affari regionali Boccia ha cercato di ricucire lo strappo tra i comuni e ilfino a tarda notte. La norma che assegna aiil potere di chiudere vie e piazze in caso di assembramenti "è stata smussata", spiega, "non c'è alcuno scaricabarile". Ma la linea è chiara: "I presidenti di Regione sono le massime autorità sanitarie delle Regioni e possono adottare restrizioni a carattere regionale. Isono le massime autorità sanitarie cittadine e possono farlo sui loro territori in caso di necessità". Lo scontro tra Decaro e ilSolo che il presidente dell'Anci Decaro protesta per non essere stato neanche informato dell'articolo 2 bis del. Inserito ieri pomeriggio (una fonte delspiega ...