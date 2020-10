Grande Fratello 5 | chi è stato eliminato? Fan increduli per la sua uscita

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) GF VIP 5, chi è l’dell’undicesima puntata del noto reality? Andrea Zelletta, Matilde Brandi, Guenda Goria o Maria Teresa Ruta, chi deve lasciare la casa? Fonte Foto Instagram @tvTorna un nuovo appuntamento con ilVip 5, l’undicesima puntata del noto reality sarà ricca di sorprese e colpi di scena. A partire da Franceska Pepe che si collegherà con i suoi ex compagni di avventura per avere un confronto che avrà davvero dei risvolti inaspettati. Tema principale sono come sempre le nomination, questa settimana sono ben quattro i vip che rischiano di lasciare la casa la casa più spiata d’Italia. La prima è Matilde Brandi, eliminata al televoto di venerdì e ...