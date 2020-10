Golf | Mickelson e la doppietta che dà fiducia | verso il Masters

Ultime Notizie dalla rete : Golf Mickelson

La Gazzetta dello Sport

Due su due. Phil Mickelson non fa sconti e, alla seconda apparizione in carriera sul Champions Tour di golf, circuito statunitense dedicato agli Over 50, cala il bis di vittorie, prendendosi a Richmon ...C'è la terza edizione del "The Match" senza Tiger Woods e Tom Brady ma con Stephen Curry e Charles Barkley, star di oggi e di ieri della NBA con una grande passione per il golf. (ANSA) ...