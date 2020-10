Gattuso non ha curriculum come allenatore? Certi fatti della sua biografia valgono di più (Di lunedì 19 ottobre 2020) In meno di un anno ha vinto (una Coppa Italia), ha ridato motivazione ed entusiasmo ad un ambiente depresso ma soprattutto ha dimostrato che è anche competente trasformando il Napoli in una squadra bella da vedere. Ma ancora non basta! Almeno per i tifosi dell’Everton nati a Mergellina. Sì, perché a Napoli si sta giocando un campionato “particolare” cui partecipano solo il Napoli e l’Everton. Un campionato a parte tra gli ancelottiani, soprattutto pezzi di borghesia intellettuale e radical-chic ancora innamorati del leader (troppo) calmo che avrebbe potuto rappresentare, con il suo curriculum, la Napoli che si evolve, ed i gattusiani, individuati prevalentemente tra la classe operaia e popolare, quelli del tifo autentico, tradizionale, il tifo del “patuto” come noi diciamo, del sostenitore che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) In meno di un anno ha vinto (una Coppa Italia), ha ridato motivazione ed entusiasmo ad un ambiente depresso ma soprattutto ha dimostrato che è anche competente trasformando il Napoli in una squadra bella da vedere. Ma ancora non basta! Almeno per i tifosi dell’Everton nati a Mergellina. Sì, perché a Napoli si sta giocando un campionato “particolare” cui partecipano solo il Napoli e l’Everton. Un campionato a parte tra gli ancelottiani, soprattutto pezzi di borghesia intellettuale e radical-chic ancora innamorati del leader (troppo) calmo che avrebbe potuto rappresentare, con il suo, la Napoli che si evolve, ed i gattusiani, individuati prevalentemente tra la classe operaia e popolare, quelli del tifo autentico, tradizionale, il tifo del “patuto”noi diciamo, del sostenitore che ...

RealPiccinini : Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giust… - ZZiliani : Gattuso dice che è arrabbiato per non aver giocato contro la Juventus e il pompiere #Caressa, in uscita di servizio… - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Quando @kkoulibaly26 sta bene è un giocatore impressionante. È un campione. @TimoeB08 non è un gran p… - SsantiagoF13 : RT @Pirichello: @macho_morandi @SsantiagoF13 Macho Kessie ha fatto male solo con Giampaolo, Calhanoglu ha fatto male anche tutta l’intera s… - clikservernet : Gattuso non ha curriculum come allenatore? Certi fatti della sua biografia valgono di più -