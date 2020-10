Fabrizio Corona esagera a Live non è la D’Urso: “Carlos vittima di riti satanici” la D’Urso blocca il collegamento (VIDEO) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel corso della puntata di domenica 18 ottobre di Live non è la D’Urso è stato intervistato anche Fabrizio Corona. Il protagonista era in collegamento da casa in quanto impossibilitato a raggiungere lo studio dal vivo. Ricordiamo che l’ex re dei paparazzi è risultato positivo al Covid, per tale motivo è bloccato a casa in isolamento. Ad ogni modo, nonostante le sue condizioni non fossero esattamente delle migliori, l’ospite ha dato di matto rivelando cose che nessuno si aspettava. La conversazione è stata così agitata al punto che la conduttrice è stata costretta a interrompere il collegamento. Le forti dichiarazioni di Fabrizio Corona Durante l’ospitata a Live non ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel corso della puntata di domenica 18 ottobre dinon è la D’Urso è stato intervistato anche. Il protagonista era inda casa in quanto impossibilitato a raggiungere lo studio dal vivo. Ricordiamo che l’ex re dei paparazzi è risultato positivo al Covid, per tale motivo èto a casa in isolamento. Ad ogni modo, nonostante le sue condizioni non fossero esattamente delle migliori, l’ospite ha dato di matto rivelando cose che nessuno si aspettava. La conversazione è stata così agitata al punto che la conduttrice è stata costretta a interrompere il. Le forti dichiarazioni diDurante l’ospitata anon ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - fanpage : #LiveNoneLadUrso, Fabrizio Corona contro Nina Moric: 'È una psicopatica, va rinchiusa' - zazoomblog : Fabrizio Corona il video con Carlos dopo Non è la DUrso: Fino alla mia morte. I social: Vostro figlio una vi… - LiveNoneladUrso : A Live #noneladurso , lo sfogo di Fabrizio Corona dopo la pubblicazione della telefonata choc di Nina Moric - nove__primavere : comunque ieri fabrizio corona forse per la prima volta ha dimostrato di tenere davvero a suo figlio Carlos. Non sem… -