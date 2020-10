Elisabetta Gregoraci vuole lasciare il GF Vip 5: “Preferisco andare da mio figlio” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci stanca dei litigi nella casa del Grande Fratello Vip 5 All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la tensione si taglia col coltello. Infatti, molti inquilini ha perso le staffe scagliandosi contro gli altri inquilini del reality show targato Mediaset. Nella serata di giovedì Tommaso Zorzi ha organizzato una burla ai danni di Francesco Oppini che ha scatenato dei malumori non solo al diretto interessato, ma anche ad altri concorrenti. Dopo la forte discussione tra i diretti interessati con tanto di minaccia di denuncia da parte del figlio di Alba Parietti, a mostrarsi notevolmente infastidita da certi atteggiamenti è stata anche Elisabetta Gregoraci. Per quale motivo? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020)stanca dei litigi nella casa del Grande Fratello Vip 5 All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la tensione si taglia col coltello. Infatti, molti inquilini ha perso le staffe scagliandosi contro gli altri inquilini del reality show targato Mediaset. Nella serata di giovedì Tommaso Zorzi ha organizzato una burla ai danni di Francesco Oppini che ha scatenato dei malumori non solo al diretto interessato, ma anche ad altri concorrenti. Dopo la forte discussione tra i diretti interessati con tanto di minaccia di denuncia da parte del figlio di Alba Parietti, a mostrarsi notevolmente infastidita da certi atteggiamenti è stata anche. Per quale motivo? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato ...

