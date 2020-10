Covid, Brigitte Macron in quarantena per una settimana (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parigi, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) - Brigitte Macron, la moglie del presidente francese, non sarà mercoledì alla cerimonia per il professore Samuel Paty perché è entrata in quarantena per una settimana dopo essere stata in contatto con un positivo al Coronavirus. La première dame francese non presenta sintomi, secondo quanto reso noto. Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parigi, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) -, la moglie del presidente francese, non sarà mercoledì alla cerimonia per il professore Samuel Paty perché è entrata inper unadopo essere stata in contatto con un positivo al Coronavirus. La première dame francese non presenta sintomi, secondo quanto reso noto.

