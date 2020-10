Controlli nell'aeroporto di Capodichino, sequestrati 3700 farmaci illegali (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tassati proventi usurari per 1,5 milioni 19 ottobre 2020 I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai finanzieri in servizio presso l'aeroporto di Capodichino, nel corso di un ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tassati proventi usurari per 1,5 milioni 19 ottobre 2020 I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai finanzieri in servizio presso l'di, nel corso di un ...

forumJuventus : Per il rosso a Chiesa il VAR è rimasto spento, per il gol della Juve controlli secolari fino a scovare il pelo nell… - piudimai : RT @FiltCgil: Soddisfatti che @mitgov abbia accolto una delle nostre proposte unitarie sui trasporti pubblici nell’emergenza #Covid_19 Ora… - NapoliToday : #Cronaca Controlli nell'aeroporto di Capodichino, sequestrati 3700 farmaci illegali - fr4nc15_93 : @GhostRi00817922 Avrei sbloccato il MES immediatamente per soccorrere le attività in difficoltà. Stanziato fondi pe… - Lucia05149332 : RT @SeaShepherdIta: ?? #OpSiso #DayByDay I controlli sulla pesca illegale nell’#AMPCapoMilazzo proseguono quotidianamente. I volontari #S… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli nell Movida sotto assedio: locali chiusi e clienti senza mascherina, il bilancio del weekend RomaToday ALCS: Tampa controlla la clamorosa rimonta di Houston e torna alle World Series

Greinke sarà invece egregio, mischiando l’enorme arsenale di cui dispone per fuggire da circostanze pericolose e al limite, come nella sesta basilare frazione, dove lascerà Tampa con basi cariche ...

Grimaldi si impone ancora sull’area ex-Trinseo a Livorno

realizzato nell’ambito del progetto HyDime coordinato dall’European Marine Energy Centre e partito con la conversione della nave Shapinsay. Controlli radiometrici: si rischia il caos Confetra scrive a ...

Greinke sarà invece egregio, mischiando l’enorme arsenale di cui dispone per fuggire da circostanze pericolose e al limite, come nella sesta basilare frazione, dove lascerà Tampa con basi cariche ...realizzato nell’ambito del progetto HyDime coordinato dall’European Marine Energy Centre e partito con la conversione della nave Shapinsay. Controlli radiometrici: si rischia il caos Confetra scrive a ...