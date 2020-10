Bisceglie-Palermo, incubo ad occhi aperti: la sconfitta del ‘Ventura’ non ha attenuanti (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Palermo, incubo ad occhi aperti. Ko a Bisceglie senza attenuanti”.Titola così l'odierna edizione de 'Il Giornale di Sicilia', che punta i fari sulla crisi rosanero. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria e criticità di ogni sorta: è bastato un Bisceglie scaltro, intelligente e ben organizzato per mandare in tilt un Palermo sconnesso, distratto e sterile.I rosa faticano ad ingranare la marcia giusta, la classifica diventa sempre più angosciante e i numeri sempre più preoccupanti: “Il Palermo ha giocato il primo quarto d’ora, è andato subito vicino al gol con Rauti e Luperini, che non hanno ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) “ad. Ko asenza”.Titola così l'odierna edizione de 'Il Giornale di Sicilia', che punta i fari sulla crisi rosanero. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria e criticità di ogni sorta: è bastato unscaltro, intelligente e ben organizzato per mandare in tilt unsconnesso, distratto e sterile.I rosa faticano ad ingranare la marcia giusta, la classifica diventa sempre più angosciante e i numeri sempre più preoccupanti: “Ilha giocato il primo quarto d’ora, è andato subito vicino al gol con Rauti e Luperini, che non hanno ...

