Antonella Clerici, la rivelazione in diretta sorprende i fan: è stata tradita? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Antonella Clerici, l’ammissione in diretta sorprende i fan, da chi è stata tradita? Le parole della conduttrice. Torna un nuovo appuntamento con È sempre mezzogiorno, il programma che Antonella Clerici conduce da quest’anno su Rai 1. Esplosiva come sempre la conduttrice si è lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata al pubblico a casa e che ha molto sorpreso i fan della donna. Dopo un giro di saluti, Antonella ha chiacchierato con i suoi ospiti fissi e nel corso della conversazione è venuto fuori un argomento scottante: quello dei tradimenti. Una tema certamente non in linea con il programma ma che ha anche strappato un sorriso al pubblico a ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020), l’ammissione ini fan, da chi è? Le parole della conduttrice. Torna un nuovo appuntamento con È sempre mezzogiorno, il programma checonduce da quest’anno su Rai 1. Esplosiva come sempre la conduttrice si è lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata al pubblico a casa e che ha molto sorpreso i fan della donna. Dopo un giro di saluti,ha chiacchierato con i suoi ospiti fissi e nel corso della conversazione è venuto fuori un argomento scottante: quello dei tradimenti. Una tema certamente non in linea con il programma ma che ha anche strappato un sorriso al pubblico a ...

