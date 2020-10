Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 18 OTTOBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA VITERBO-CESANO-, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA A PARTIRE DAL PROSSIMO 26 OTTOBRE E FINO AL 2 DICEMBRE I TRENI SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO; SEMPRE PER LAVORI A PARTIRE DAL 27 OTTOBRE E FINO AL 12 DICEMBRE SERVIZIO RIPROGRAMMATO ANCHE SULLA LINEA VITERBO-ORTE-; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA ...