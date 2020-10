Uomini e Donne: Valentina Autiero lascia il programma con Germano, ma la scelta tra lacrime e tristezza non è come la immaginava. (Di domenica 18 ottobre 2020) Uomini e Donne come ogni stagione mette insieme dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori in modo che si conoscano. Molti sperano di poter trovare l’amore e c’è chi in realtà lo ha già trovato. In questa nuova edizione a parte Gemma che cerca sempre amori quasi impossibili, che si invaghisce dei suoi cavalieri, ma poi questi puntualmente scappano e vengono bocciati da lei, ci sono altre dame e altri cavalieri che invece sembrano andare al sodo. E se già durante questa edizione alcuni sono usciti dallo studio e stanno provando a conoscersi fuori come Jessica e Davide o Alessandro e Stefania, altri sembrano seguirli a ruota. Secondo le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, comunicate dal sempre attento Vicolo delle news, che andranno ... Leggi su virali.video (Di domenica 18 ottobre 2020)ogni stagione mette insieme dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori in modo che si conoscano. Molti sperano di poter trovare l’amore e c’è chi in realtà lo ha già trovato. In questa nuova edizione a parte Gemma che cerca sempre amori quasi impossibili, che si invaghisce dei suoi cavalieri, ma poi questi puntualmente scappano e vengono bocciati da lei, ci sono altre dame e altri cavalieri che invece sembrano andare al sodo. E se già durante questa edizione alcuni sono usciti dallo studio e stanno provando a conoscersi fuoriJessica e Davide o Alessandro e Stefania, altri sembrano seguirli a ruota. Secondo le anticipazioni delle registrazioni di, comunicate dal sempre attento Vicolo delle news, che andranno ...

