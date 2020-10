Tu Si Que Vales 2020 sabato 17 ottobre lo scherzo a Sabrina Ferilli continua… video

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tu Si Quepuntata di17il tormento diuna mano la tocca nel buio () Tu Si Quenella puntata di17loè durato più di uno sketch, momenti ripetuti nel corso della puntata in cui, agevolata dal buio, una mano toccava la gamba dell’attrice. Continuando a giocare sulle paure e sulla suggestione di, ormai il momento delloè diventato un momento imperdibile della trasmissione. Stavolta fatto durare per più momenti della ...

fanpage : ULTIM'ORA È morta Veronica Franco, la cantante di 'Tu si que vales' - Notiziedi_it : Tu si que vales 2020, Liina Aunola: l’esibizione che lascia senza fiato la fa volare in Finale | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Tu si que vales 2020, omaggio a Veronica Franco: “Grazie per la tua voce” | Video Witty Tv - Giu_Fabiana : RT @Emilystellaemi2: BUON VIAGGIO VERONICA??? - mangugsosung1 : RT @Emilystellaemi2: BUON VIAGGIO VERONICA??? -

Ultime Notizie dalla rete : Que Vales

Finale di esibizione inaspettato per Pinuccio, 62enne lucano che partecipa a "Tu si que vales" come ballerino, cantante e imitatore. Un tuttofare che sembra salire sul palco per strappare un sorriso e ...Sabrina Ferilli ha così colto la palla al balzo e mentre Zeri ha detto ad alta voce il numero di telefono di Mammucari, lei ha spinto l'amica verso Pinuccio. Acclamata dal pubblico Maria è corsa a met ...