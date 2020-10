Silvia Rossi de I Trentenni | «Torniamo per una settimana negli Anni Novanta?»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sei in piazzetta con gli amici, seduto a terra o su una panchina e in lontananza senti quel rumore che ti fa battere il cuore all’impazzata. È la marmitta modificata di quello che ti piace, sei lì che aspetti solo il suo arrivo per dare un senso a quel sabato sera appena iniziato. E no, non hai uno smartphone tra le mani con cui stai controllando tutti i suoi ultimi accessi a Whatsapp. Al massimo una cabina telefonica nei paraggi a cui hai fatto fare uno squillo a vuoto perché hai riagganciato al telefono appena hai immaginato che a rispondere potesse essere davvero lui.