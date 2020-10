Serie A, spettacolo al Manuzzi: Spezia-Fiorentina finisce 2-2 (Di domenica 18 ottobre 2020) finisce 2-2 lo scontro del Dino Manuzzi di Cesena tra Spezia e Fiorentina. Italiano mostra ancora una volta il carattere dei suoi riuscendo a recuperare una gara partita malissimo. I Viola infatti ne segnano due nell’arco dei primi cinque minuti con Pezzella e Biraghi. Gli Aquilotti però non demordono, prima Verde e poi Farias permettono la remuntada regalando un punto preziossimo per la classifica di Serie A. Come è andata la prima frazione del Manuzzi? Iachini si affida a Lirola per sostituire Chiesa, Callejon parte dalla panchina. La Fiorentina ritrova anche Pezzella nel tridente di difesa. Italiano risponde con un 4-3-3 con tre matricole: Deiola, Acampora e Provedel esordiscono in Serie A, fermo ancora ai box Galabinov, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020)2-2 lo scontro del Dinodi Cesena tra. Italiano mostra ancora una volta il carattere dei suoi riuscendo a recuperare una gara partita malissimo. I Viola infatti ne segnano due nell’arco dei primi cinque minuti con Pezzella e Biraghi. Gli Aquilotti però non demordono, prima Verde e poi Farias permettono la remuntada regalando un punto preziossimo per la classifica diA. Come è andata la prima frazione del? Iachini si affida a Lirola per sostituire Chiesa, Callejon parte dalla panchina. Laritrova anche Pezzella nel tridente di difesa. Italiano risponde con un 4-3-3 con tre matricole: Deiola, Acampora e Provedel esordiscono inA, fermo ancora ai box Galabinov, ...

