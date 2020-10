Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Parma: le scelte di Gotti e Liverani. Le quote dei bookmakers (Di domenica 18 ottobre 2020) Tutto pronto per Udinese-Parma.Archiviata la sosta delle Nazionali, i bianconeri di Udine sono pronti a sfidare i ducali per la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A: il match, in programma alle ore 18.00 allo Stadio "Friuli", sarà visibile in tv su Sky. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara in favore dei padroni di casa; il segno 1, infatti, è offerto a 1.87, il segno X a 3.55, e infine il segno 2 a 4.25.Luca Gotti, ancora indeciso su Deulofeu o Okaka come partner di Lasagna, punta su Arslan come playmaker, con gli argentini De Paul e Pereyra che agiranno da mezzali. A destra, assente ancora Stryger-Larsen, Ter Avest e Molina si contendono il posto da titolare sulla fascia, con Ouwejan dalla parte opposta. In ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) Tutto pronto per.Archiviata la sosta delle Nazionali, i bianconeri di Udine sono pronti a sfidare i ducali per la gara valida per la quarta giornata del campionato diA: il match, in programma alle ore 18.00 allo Stadio "Friuli", sarà visibile in tv su Sky. Lee i pronostici deiprevedono una gara in favore dei padroni di casa; il segno 1, infatti, è offerto a 1.87, il segno X a 3.55, e infine il segno 2 a 4.25.Luca, ancora indeciso su Deulofeu o Okaka come partner di Lasagna, punta su Arslan come playmaker, con gli argentini De Paul e Pereyra che agiranno da mezzali. A destra, assente ancora Stryger-Larsen, Ter Avest e Molina si contendono il posto da titolare sulla fascia, con Ouwejan dalla parte opposta. In ...

