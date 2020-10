Saronno, un positivo in Comune. Airoldi: "Sanificazione e colleghi in quarantena" (Di domenica 18 ottobre 2020) Un caso di positività al Covid tra i dipendenti del palazzo comunale di piazza Repubblica. L'ha reso noto ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi, nella foto, in un video messaggio alla comunità ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) Un caso di positività al Covid tra i dipendenti del palazzo comunale di piazza Repubblica. L'ha reso noto ieri mattina il sindaco Augusto, nella foto, in un video messaggio alla comunità ...

bioccolo : RT @IlGroane: Covid, Saronno: dipendente positivo in Municipio. Airoldi: “Subito interventi precauzionali e sanificazioni” - IlGroane : Covid, Saronno: dipendente positivo in Municipio. Airoldi: “Subito interventi precauzionali e sanificazioni” - ilSaronno : Covid, Saronno: dipendente positivo in Municipio. Airoldi: “Subito interventi precauzionali e sanificazioni” -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno positivo Covid, Saronno: dipendente positivo in Municipio. Airoldi: “Subito interventi precauzionali e sanificazioni” ilSaronno Covid, “aumento esponenziale di contagi e carica virale”. Provincia di Varese: 218 casi

MILANO – Continuano a salire i numeri del contagio in Lombardia: altri 2.664 positivi, con il rapporto percentuale rispetto ai tamponi che sale al 9.1%, ma soprattutto un’impennata di ricoveri nelle t ...

Covid, il sindaco Airoldi fa il punto: 71 contagiati, l’impegno per il Municipio, le scuole e… la sensibilizzazione

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco Augusto Airoldi sul fronte dell’emergenza covid. Care concittadine e cari concittadini, vorrei fare con voi il punto della ...

MILANO – Continuano a salire i numeri del contagio in Lombardia: altri 2.664 positivi, con il rapporto percentuale rispetto ai tamponi che sale al 9.1%, ma soprattutto un’impennata di ricoveri nelle t ...SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco Augusto Airoldi sul fronte dell’emergenza covid. Care concittadine e cari concittadini, vorrei fare con voi il punto della ...