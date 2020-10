Roma esagerata: Benevento schiantato 5-2, aggancio all’Inter in classifica (Di domenica 18 ottobre 2020) Una Roma infila la seconda vittoria consecutiva dopo l'acuto di Udine. I giallorossi sono apparsi più convincenti, mostrando a sprazzi un gioco veloce e spettacolare, con ripartenze a tutto gas e combinazioni nello stretto di pregevole fattura. Esce sconfitto il Benevento che viene scavalcato proprio dai capitolini in classifica.LA GARAL'avvio migliore è sicuramente di marca campana. Dopo 4 minuti, Caprari sblocca il risultato complice anche una deviazione di Ibanez che scavalca Mirante. La Roma reagisce costruendo tre palle gol con le accelerazioni degli esterni che mettono in crisi la difesa del Benevento. Proprio dalla fascia sinistra nasce il pareggio dei capitolini: cross di Spinazzola controllato da Pellegrini, che serve Pedro. L'ex Barcellona non sbaglia e batte il portiere ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Unainfila la seconda vittoria consecutiva dopo l'acuto di Udine. I giallorossi sono apparsi più convincenti, mostrando a sprazzi un gioco veloce e spettacolare, con ripartenze a tutto gas e combinazioni nello stretto di pregevole fattura. Esce sconfitto ilche viene scavalcato proprio dai capitolini in.LA GARAL'avvio migliore è sicuramente di marca campana. Dopo 4 minuti, Caprari sblocca il risultato complice anche una deviazione di Ibanez che scavalca Mirante. Lareagisce costruendo tre palle gol con le accelerazioni degli esterni che mettono in crisi la difesa del. Proprio dalla fascia sinistra nasce il pareggio dei capitolini: cross di Spinazzola controllato da Pellegrini, che serve Pedro. L'ex Barcellona non sbaglia e batte il portiere ...

ItaSportPress : Roma esagerata: Benevento schiantato 5-2, aggancio all'Inter in classifica - - redazioneDNP : Due partite della prossima giornata rinviate ?? - ulaulaman : @TeamCAAS @antorendina Secondo me è un'affermazione un pochino esagerata - rossistefano_tw : Si è trattato di un sistema criminale molto esteso, dove la corruzione era presente in diversi settori, ma la defin… - ACenturi2 : @LorenaLVilla Arrampicata sugli specchi. Iperbole è una espressione così fantasiosa ed esagerata da risultare immed… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma esagerata Festa Cinema Roma 2020. “Tigers”, le pressioni letali del calcio nella storia vera di un talento articolo21 Festa Cinema Roma 2020. “Tigers”, le pressioni letali del calcio nella storia vera di un talento

E’ sugli schermi della festa del cinema in questi giorni “Tigers”, diretto dal regista svedese Ronnie Sandhal, classe 1984, già sceneggiatore di “Borg McEnroe”, che vinse alcuni anni fa il premio ...

Festa Cinema Roma 15. “Tigers”: una storia vera dietro le quinte del calcio Featured

Francesco Totti, a causa del lutto che l’ha colpito in questi giorni, ha annullato la presenza alla festa di Roma. Totti per molti rappresenta una divinità al cui Olimpo si aspira arrivare, come se la ...

E’ sugli schermi della festa del cinema in questi giorni “Tigers”, diretto dal regista svedese Ronnie Sandhal, classe 1984, già sceneggiatore di “Borg McEnroe”, che vinse alcuni anni fa il premio ...Francesco Totti, a causa del lutto che l’ha colpito in questi giorni, ha annullato la presenza alla festa di Roma. Totti per molti rappresenta una divinità al cui Olimpo si aspira arrivare, come se la ...