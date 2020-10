Pensioni, le regole per la concessione ai coniugi superstiti (Di domenica 18 ottobre 2020) Si tratta di una prestazione che, di regola, spetta al coniuge superstite ed è pari al 60% della pensione di cui era titolare (o che avrebbe conseguito) il defunto Leggi su firenzepost (Di domenica 18 ottobre 2020) Si tratta di una prestazione che, di regola, spetta al coniuge superstite ed è pari al 60% della pensione di cui era titolare (o che avrebbe conseguito) il defunto

di Annamaria Lazzari Sconforto e rabbia nella galassia del calcio dilettantistico, dopo lo stop a tutte le attività fino al 6 novembre deciso dalla Regione. Per le società giovanili e dilettantistiche ...

Manovra da 40 miliardi fermate le cartelle esattoriali

Le cartelle esattoriali si fermano per decreto fino al 31 dicembre. Il Consiglio dei ministri notturno ha approvato con la formula 'salvo-intese' il disegno di legge con la manovra da 40 miliardi e ha ...

