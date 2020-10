Nel weekend di Tennis&Friends sport e spettacolo | effettuati oltre 2000 check-up in tutta Italia

borghi_claudio : @Segregazione @lumorisi @Marcozanni86 @Musso___ Si è verissimo. Uscire dall'euro è molto complicato. Si è sempre gi… - petergomezblog : Coronavirus, il Cts preme: “Serve stretta già nel weekend”. Franceschini: “Vertice con Conte per decidere le nuove… - ClaFachinetti : Ma quelli che si fanno una passeggiata nel weekend sui navigli, nei centri commerciali o in altri luoghi affollati… - maschevia : RT @beaninfea: Ci provano a nasconderlo ma noi lo sgamiamo sempre, il ragazzo di Giulia Valentina è con loro nel weekend - sheeeelter_ : @martydassisti ma è stranissimo, lo danno sempre nel weekend -

Ultime Notizie dalla rete : Nel weekend

La Gazzetta dello Sport

L'ultimo weekend calcistico ha visto protagonisti nuovamente ... Per quanto riguarda la Serie C, invece, nel girone A trova la rete Mazzeo del Livorno nell'1-1 contro l'Olbia capitalizzando al meglio ...Le giovani promesse della vela, provenienti dall'Isola d'Elba e dal ponente ligure, Loano e Ventimiglia, si sono sfidate in quattro prove. Tre svolte sabato, con vento più disteso, ed una domenica, co ...