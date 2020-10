MotoGP | Valentino Rossi salterà anche il GP di Teruel e non sarà sostituito

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) La notizia era nell’aria già da giorni ma oggi è arrivata l’ufficialità:salteràil GP die non sarà. Il campione di Tavullia è risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi. Nonostante alla pma gara dimanchi ancora una settimana il Dottore non potrà essere in pista. La Yamaha ha fatto sapere attraverso un comunicato che il nove volte campione del mondo non sarà in pista: “A seguito di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato martedì 13 ottobre 2020,non potrà essere presente alla pma manifestazione dal 23 al 25 ottobre”. Le misure ...