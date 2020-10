“Meglio fascista che froc*o”, Alessandra Mussolini non chiede scusa: scontro con Fabio Canino “è grave” (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020, scontro acceso tra il giudice Fabio Canino e Alessandra Mussolini. Dopo l’esibizione della politica con Maykel Fonts, ieri sera la concorrente non ha dovuto fare tanto i conti con Selvaggia Lucarelli ma con un altro giurato e soprattutto con una frase vergognosa che arriva dal suo... L'articolo “Meglio fascista che froc*o”, Alessandra Mussolini non chiede scusa: scontro con Fabio Canino “è grave” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020,acceso tra il giudice. Dopo l’esibizione della politica con Maykel Fonts, ieri sera la concorrente non ha dovuto fare tanto i conti con Selvaggia Lucarelli ma con un altro giurato e soprattutto con una frase vergognosa che arriva dal suo... L'articolo “Meglioche froc*o”,noncon“è grave” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

