Massimiliano Morra smascherato dal suo ex manager: “Mai visto con una donna…” (Di domenica 18 ottobre 2020) Parla l’ex manager di Massimiliano Morra Sono settimane che si parla della presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Il tutto è nato da una confidenza fatta da Adua Del Vesco fatta a Matilde Brandi e Dayane Mello. Infatti, da quel momento in poi l’attore napoletano al momento inquilini del Grande Fratello Vip 5 è finito al centro del gossip. Per scoprire la verità, il giornalista del magazine Novella 2000, Armando Sanchez, ha raggiunto l’ex manager del gieffino. E proprio colui che curava gli interessi professionali di quest’ultimo ha confessato di non conoscere i gusti di Morra, dicendo anche di non averlo mai visto insieme a una donna in tutti gli anni di collaborazione. “Posso dirvi che io ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 ottobre 2020) Parla l’exdiSono settimane che si parla della presunta omosessualità di. Il tutto è nato da una confidenza fatta da Adua Del Vesco fatta a Matilde Brandi e Dayane Mello. Infatti, da quel momento in poi l’attore napoletano al momento inquilini del Grande Fratello Vip 5 è finito al centro del gossip. Per scoprire la verità, il giornalista del magazine Novella 2000, Armando Sanchez, ha raggiunto l’exdel gieffino. E proprio colui che curava gli interessi professionali di quest’ultimo ha confessato di non conoscere i gusti di, dicendo anche di non averlo maiinsieme a una donna in tutti gli anni di collaborazione. “Posso dirvi che io ...

Delena46169552 : RT @InsanityAngel1: Ricordo ancora quando scoppiò il caso in puntata del:'Morra gay'... Durante la pubblicità Adua piangeva e Massimiliano… - Marta01844519 : RT @damellis20202: EVA GRIMALDI STA ANDANDO CONTRO T4R4LL0 EVA GRIMALDI MASSIMILIANO MORRA ADUA DEL VESCO: SIETE LA NAZIONALE DEL 2006… - limortaccitu_a : RT @ladyinviolet__: Tweet d'apprezzamento per Massimiliano Morra. Con il cappello ancora di più. #gfvip - skaairipa : RT @ladyinviolet__: Tweet d'apprezzamento per Massimiliano Morra. Con il cappello ancora di più. #gfvip - Fabiolagas91 : Tommy: In collegamento con la mia amata Ilaria dalle palle..????. Massimiliano morra lui bello,tenebroso con un passa… -