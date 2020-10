Luca Carboni, morto il papà Giovanni. Il commovente addio: “Morire è solo non essere visto” (Di domenica 18 ottobre 2020) Poche parole e la dolcezza di una foto del passato. Luca Carboni ha voluto salutare così il papà Giovanni appena deceduto. Il cantautore, geloso della sua vita privata, ha voluto condividere con i fan un momento molto intimo e privato. Una foto in bianco e nero con l’artista bambino assieme a mamma (morta d’infarto nel 2018) e papà. A corredare lo scatto una bella frase dello scrittore e poeta portoghese Fernando Pessoa “La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto”. Immediato il cordoglio dei fan e di alcuni colleghi tra cui Laura Pausini. Luca Carboni, 58 anni, è il quarto di cinque figli. Il papà era impiegato come disegnatore in un’azienda che produceva carrozzine e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Poche parole e la dolcezza di una foto del passato.ha voluto salutare così il papàappena deceduto. Il cantautore, geloso della sua vita privata, ha voluto condividere con i fan un momento molto intimo e privato. Una foto in bianco e nero con l’artista bambino assieme a mamma (morta d’infarto nel 2018) e papà. A corredare lo scatto una bella frase dello scrittore e poeta portoghese Fernando Pessoa “La morte è la curva della strada, morire ènonvisto”. Immediato il cordoglio dei fan e di alcuni colleghi tra cui Laura Pausini., 58 anni, è il quarto di cinque figli. Il papà era impiegato come disegnatore in un’azienda che produceva carrozzine e ...

