L'annuncio di Calenda a 'Che tempo che fa': "Mi candiderò a sindaco di Roma"

Si vociferava da tempo, adesso è ufficiale: il leader di Azione Carlo Calenda si candiderà come sindaco di Roma. L'annuncio è arrivato durante la puntata odierna di 'Che tempo che fa': "Mi candiderò a sindaco di Roma: un dovere e una grande avventura". Il leader di Azione ha quindi aggiunto, ospite da Fazio: "Non posso …"

