La moviola di Crotone-Juve solleva dubbi sul rosso a Chiesa e su quello mancato a Cigarini

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ci sono alcune indicazioni interessanti che arrivano dal Corriere dello Sport, a proposito delladintus. Secondo la nota testata romana, infatti, l’anticipo di Serie A è stato caratterizzato da diversi episodi moltoche hanno inevitabilmente condizionato l’andamento della partita. Se da un lato è stato giusto annullare il gol di Morata, con un fuorigioco millimetrico che va comunque punito nell’epoca del VAR, almeno altri due episodi hanno lasciato non pochia detta della fonte. Alcuni dettagli sulladiL’anticipo andato in onda su DAZN, infatti, presenta almeno un paio di situazionie. Ad esempio, l’analisi sulla ...

forumJuventus : #CrotoneJuve, la moviola dei giornali: 'Il rigore ci sta. A convincere meno, nella direzione dell’arbitro Fourneau,… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Crotone-Juventus, la moviola: 'Ok il rigore, severo il rosso a Chiesa. Giusto annullare l'1-2' - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: #CrotoneJuve, la moviola dei giornali: 'Il rigore ci sta. A convincere meno, nella direzione dell’arbitro Fourneau, è se… - giuliograldi : L’arbitro di Crotone-Juve si è preso una bella vetrina! Un rigore ed un’espulsione inesistenti! Fenomeno. #SerieA… - MomentiCalcio : #Crotone - #Juventus, la moviola della #Gazzetta: ok il rigore, il rosso... -

Ultime Notizie dalla rete : moviola Crotone

Giusto anche il rigore concesso al Milan nel primo tempo per fallo netto di Kolarov su Ibrahimovic. Episodio chiave al 73' del secondo tempo, quando Donnarumma… Leggi ...La Juventus di Andrea Pirlo non va oltre l'1-1 sul campo del Crotone, tornato quest'anno in Serie A dopo la promozione centrata la scorsa annata. Morata rispond ...