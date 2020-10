Gattuso è il dottor Chenot del calcio

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 ottobre 2020) Stabilire se sia stato più devastante il Napoli o più evanescente l’Atalanta è un esercizio che trovo poco appassionante. Mi ricordo le parole di uno dei padri del giornalismo sportivo Italiano, Maurizio Barendson. Dicevano che una squadra forte gioca bene sempre, sia che di fronte abbia una squadra motivata, sia che abbia di fronte un avversario remissivo. Ecco, a me basta questo per valutare il Napoli di oggi, una squadra sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore. Rino non è spiritoso, da buon Calabrese non ha un gran senso dell’umorismo; durante le interviste non è esteticamente affascinante come Pirlo o elegante come Ancelotti, ma a giudicare da quello che vediamo, si sta dimostrando un allenatore con i controfiocchi. Ecco, il lavoro che sta facendo su alcuni giocatori mi fa pensare a quello che succede in una nota ...