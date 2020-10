Crotone | rimpianto Reca | “Contro la Juventus potevamo vincere”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 18 ottobre 2020) L'esterno delArkadiuszha parlato al sito ufficiale del club calabrese dopo il pareggio per 1-1 contro lache ha dato portato tanta fiducia ma allo stesso tempo un po' di rammarico per alcune situazioni non sfruttate per fare "il colpo grosso".: "vincere contro la"caption id="attachment 1038691" align="alignnone" width="762"(getty images)/caption"Avevo giocato due giorni prima in Nazionale e dopo aver speso tanto e aver fatto un viaggio lungo sono arrivato qui. Volevo aiutare la squadra", ha spiegatosulle sue condizioni. "La gara? Abbiamo fatto una bella partita ma dico la verità:vincere. Siamo comunque contenti di aver fatto un punto contro la ...