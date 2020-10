Coronavirus, verso strette ‘localizzate’ (Di domenica 18 ottobre 2020) Con il nuovo dpcm governo dovrebbe introdurre strette localizzate nelle zone ad alta circolazione del Coronavirus. Niente coprifuoco a livello nazionale. Il governo, al lavoro sul nuovo dpcm anti-Coronavirus, potrebbe procedere con una stretta mirata nelle zone ad alta circolazione del virus. A livello nazionale, quindi, niente coprifuoco e niente chiusura in prima serata dei locali. Coronavirus, si va verso una stretta mirata nelle zone a rischio Non ci sarebbero quindi chiusure generalizzate in tutto il Paese, come ipotizzato nei giorni scorsi. In caso di emergenza, localmente si potrà procedere con chiusure anticipate dei locali. Resterebbero quindi le restrizioni indicate nei decreti precedenti. “Abbiamo chiesto di non intervenire penalizzando ulteriormente i locali ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020) Con il nuovo dpcm governo dovrebbe introdurrelocalizzate nelle zone ad alta circolazione del. Niente coprifuoco a livello nazionale. Il governo, al lavoro sul nuovo dpcm anti-, potrebbe procedere con una stretta mirata nelle zone ad alta circolazione del virus. A livello nazionale, quindi, niente coprifuoco e niente chiusura in prima serata dei locali., si vauna stretta mirata nelle zone a rischio Non ci sarebbero quindi chiusure generalizzate in tutto il Paese, come ipotizzato nei giorni scorsi. In caso di emergenza, localmente si potrà procedere con chiusure anticipate dei locali. Resterebbero quindi le restrizioni indicate nei decreti precedenti. “Abbiamo chiesto di non intervenire penalizzando ulteriormente i locali ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus verso Coronavirus, verso il decreto per una nuova stretta. Dai bar alle palestre: le ultime ipotesi in campo Il Sole 24 ORE Coronavirus, infezioni da record e ospedali saturi in Russia. “Il vaccino? C’è chi non sa di prendere parte a un esperimento”

Nel Russia un rapido aumento di nuovi casi da Coronavirus sta facendo pressione sul impianto ... di riceverlo subito o di aspettare per la fine del Formazione scolastica. Verso la sperimentazione di ...

Coronavirus, fiume di gente a Porta Portese. I presidi: "Scuole chiuse ma mercato 'pro-Covid' aperto?"

Spalla a spalla verso l'acquisto super conveniente, l'oggetto in offerta. Come i caschi da motociclista a 20 euro o, al contrario, 10 mascherine chirurgiche a 10 euro. Nella babele di Porta ...

