Coronavirus, positivo il tenore del Teatro alla Scala Francesco Meli (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta wwf 'Cari amici, vi comunico che sono risultato positivo al Covid e che pertanto non canterò all'ultimo concerto di Aida alla Scala'. Lo scrive su Facebook il tenore Francesco Meli, impegnato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta wwf 'Cari amici, vi comunico che sono risultatoal Covid e che pertanto non canterò all'ultimo concerto di Aida'. Lo scrive su Facebook il, impegnato ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - SkyTG24 : #AntonioRicci positivo al #coronavirus e ricoverato in ospedale ad Albenga - fattoquotidiano : Coronavirus, denunciato un positivo che viaggiava in metro. Chiusi per violazioni una discoteca, un club privé e qu… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, denunciato un positivo che viaggiava in metro. Chiusi per violazioni una discoteca, un club privé e quatt… - 1970Germano : RT @Tg3web: Tra i tanti focolai di coronavirus preoccupano soprattutto quelli esplosi nelle Residenze sanitarie assistenziali. A Varazze,… -