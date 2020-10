Coronavirus in Sicilia, la stretta di Musumeci: “In arrivo ordinanza, una specie di zona rossa per Palermo, Catania e Messina” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il commissario Arcuri ci bacchetta sulle terapie intensive. Il ministro Boccia ci chiede di raccordarci col governo su scuola e lavoro. Purtroppo, però, il virus corre più della politica e noi dobbiamo regolarci di conseguenza: io sto giusto per firmare un’ordinanza che dispone una cintura di protezione, cioè una mezza specie di zona rossa, nelle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Ci sono dei focolai…“: lo ha affermato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata ieri. “Non voglio polemizzare, io credo da sempre in un rapporto di leale collaborazione col governo centrale. Ma le terapie intensive si creano in ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il commissario Arcuri ci bacchetta sulle terapie intensive. Il ministro Boccia ci chiede di raccordarci col governo su scuola e lavoro. Purtroppo, però, il virus corre più della politica e noi dobbiamo regolarci di conseguenza: io sto giusto per firmare un’che dispone una cintura di protezione, cioè una mezzadi, nelle tre aree metropolitane die Messina. Ci sono dei focolai…“: lo ha affermato il presidente della Regione, Nello, in un’intervista al Corriere della Sera pubblicata ieri. “Non voglio polemizzare, io credo da sempre in un rapporto di leale collaborazione col governo centrale. Ma le terapie intensive si creano in ...

