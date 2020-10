Corbo | è cominciata la rincorsa del Napoli | costretto a farsi giustizia due volte da solo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Èladi una squadra costretta adue. Da sola”. Lo scrive Antoniosu Repubblica. E prosegue: “Entra in campo con un mortificante nono posto, affondata e derisa da un giudice teso in un’altra missione: dare una punizione esemplare a quella banda di furbetti del virus, in cerca di pretesti per non consegnarsi alla Juventus”.si sofferma sulla sentenza del Giudice Sportivo. “C’è una atmosfera di diffusa ostilità: hanno tutti interesse a proteggere lo sfilacciato protocollo della Lega pur di giocare ed evitare il tracollo finanziario; poi a nessuno torna comodo che riprenda quota il, questo ...