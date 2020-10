Classifica Mondiale Superbike 2020: le graduatorie finali. Vincono Jonathan Rea e la Kawasaki (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la chiusura di Gara 2 del GP dell’Estoril della Superbike, cala il sipario sul Mondiale 2020: titolo piloti al britannico Jonathan Rea, titolo costruttori alla nipponica Kawasaki. Questa la Classifica Mondiale finale sia per quanto concerne i piloti che i costruttori. Classifica Mondiale Superbike 2020 FINALE PILOTI Jonathan REA 360 Kawasaki SCOTT REDDING 305 DUCATI CHAZ DAVIES 273 DUCATI TOPRAK RAZGATLIOGLU 228 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 223 YAMAHA ALEX LOWES 189 KawasakiMICHAEL RUBEN RINALDI 186 DUCATI LORIS BAZ 142 YAMAHA ALVARO BAUTISTA 113 HONDA LEON HASLAM 113 HONDA GARRETT GERLOFF 103 YAMAHA TOM SYKES 88 BMW XAVI FORES 61 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la chiusura di Gara 2 del GP dell’Estoril della, cala il sipario sul: titolo piloti al britannicoRea, titolo costruttori alla nipponica. Questa lafinale sia per quanto concerne i piloti che i costruttori.FINALE PILOTIREA 360SCOTT REDDING 305 DUCATI CHAZ DAVIES 273 DUCATI TOPRAK RAZGATLIOGLU 228 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 223 YAMAHA ALEX LOWES 189MICHAEL RUBEN RINALDI 186 DUCATI LORIS BAZ 142 YAMAHA ALVARO BAUTISTA 113 HONDA LEON HASLAM 113 HONDA GARRETT GERLOFF 103 YAMAHA TOM SYKES 88 BMW XAVI FORES 61 ...

