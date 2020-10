Benevento, Vigorito: «Non mi piace imitare, ma vorrei fare come l’Atalanta» (Di domenica 18 ottobre 2020) Oreste Vigorito ha parlato prima di Roma-Benevento Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida dell’Olimpico contro la Roma. CAMPIONATO E INZAGHI – «Questo è un campionato strano, abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare così. Nella nostra ultima Serie A, il primo punto lo abbiamo fatto dopo 15 giornate. Adesso dopo 3 partite abbiamo quasi gli stessi punti del girone d’andata di tre anni fa. Il credo di Inzaghi è chiaro, non vuole chiudersi neanche contro le big perché tanto il gol prima o poi lo prendi. Quindi tanto vale giocarsela». MODELLO ATALANTA – «Non ho mai imitato nessuno. Ho grande rispetto per chi fa risultati eccellenti. I Percassi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Oresteha parlato prima di Roma-Oreste, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida dell’Olimpico contro la Roma. CAMPIONATO E INZAGHI – «Questo è un campionato strano, abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare così. Nella nostra ultima Serie A, il primo punto lo abbiamo fatto dopo 15 giornate. Adesso dopo 3 partite abbiamo quasi gli stessi punti del girone d’andata di tre anni fa. Il credo di Inzaghi è chiaro, non vuole chiudersi neanche contro le big perché tanto il gol prima o poi lo prendi. Quindi tanto vale giocarsela». MODELLO ATALANTA – «Non ho mai imitato nessuno. Ho grande rispetto per chi fa risultati eccellenti. I Percassi ...

