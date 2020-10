Ballando con le stelle 2020, doppia eliminazione. Milly ballerina ma è Mussolini-show (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ottobre 2020 " A Ballando con le stelle 2020 doppia eliminazione nella sera in cui brilla la stella di Milly Carlucci ma lo show lo fa Alessandra Mussolini . La quinta puntata del dance show ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 18 ottobre" Acon lenella sera in cui brilla la stella diCarlucci ma lolo fa Alessandra. La quinta puntata del dance...

RaiUno : A dir poco sensazionale la nostra @milly_carlucci con Samuel Peron e tutti i maestri di Ballando con le stelle! ? - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - dsmgsp : RT @RaiUno: A dir poco sensazionale la nostra @milly_carlucci con Samuel Peron e tutti i maestri di Ballando con le stelle! ? - Gandalf1948 : Beh.....ma non ha tutti i torti! 'Meglio fascista che fro***'. Fabio Canino vs Alessandra Mussolini, si scatena il… -