Azzolina: «De Luca usa una scorciatoia. I problemi sono fuori dalle aule, non possono pagare gli studenti» (Di domenica 18 ottobre 2020) Repubblica intervista il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Il tema è quello della chiusura delle scuole in Campania decisa all’improvviso dal governatore De Luca. La dimostrazione, dice, che nel nostro Paese la scuola è sempre un fanalino di coda. «Perché è il paradigma a dover cambiare: i giovani non possono venire sempre dopo tutto il resto». Il ministro è perentorio: «Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono restare assolutamente e completamente aperte come lo sono oggi in quasi tutt’Italia. Per la secondaria di secondo grado, le superiori, può accadere quel che già sta accadendo: vorrei dare una notizia, la didattica a distanza è già utilizzata». Esiste già, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Repubblica intervista il ministro dell’Istruzione, Lucia. Il tema è quello della chiusura delle scuole in Campania decisa all’improvviso dal governatore De. La dimostrazione, dice, che nel nostro Paese la scuola è sempre un fanalino di coda. «Perché è il paradigma a dover cambiare: i giovani non posvenire sempre dopo tutto il resto». Il ministro è perentorio: «Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono restare assolutamente e completamente aperte come looggi in quasi tutt’Italia. Per la secondaria di secondo grado, le superiori, può accadere quel che già sta accadendo: vorrei dare una notizia, la didattica a distanza è già utilizzata». Esiste già, ...

myrtamerlino : Salgono i contagi e i morti. In #Campania, #DeLuca decide di #chiudere, ma la #Azzolina non ci sta. Certo non mi pi… - fanpage : Dopo Lucia Azzolina, anche il Premier Conte duro contro Vincenzo De Luca - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - veniovanni : RT @napolista: #Azzolina: «#DeLuca usa una scorciatoia. I problemi sono fuori dalle aule, non possono pagare gli studenti» A Repubblica: «I… - napolista : #Azzolina: «#DeLuca usa una scorciatoia. I problemi sono fuori dalle aule, non possono pagare gli studenti» A Repub… -