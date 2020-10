Ascolti Tv sabato 17 ottobre 2020: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Contromano, dati Auditel e share (Di domenica 18 ottobre 2020) Ascolti Tv sabato 17 ottobre 2020. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i film e programmi tv in onda ieri sera in prima serata sulle reti Rai e Mediaset su Rai 1 Ballando con le Stelle, su Canale 5 Tu si que vales, su Rai 2 SWAT, su Italia 1 il cartone animato Ferdinand, su Rai 3 il film Contromano e su Rete 4 Die Hard – Un buon giorno per morire. Ascolti Tv sabato 17 ottobre 2020: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020)Tv17. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i film e programmi tv in onda ieri sera in prima serata sulle reti Rai e Mediaset su Rai 1con le, su Canale 5 Tu si que, su Rai 2 SWAT, su Italia 1 il cartone animato Ferdinand, su Rai 3 il filme su Rete 4 Die Hard – Un buon giorno per morire.Tv17: ...

CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 17 ottobre 2020: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Contromano, dati Auditel e share - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2570 — Ascolti da domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020: ritorno in pari per Sistas… - AdriLorusso : @MasterAb88 Anche daydreamer fa questi ascolti ogni sabato - MicheleSpione1 : Nuova vittoria per #Tusiquevales, sempre leader del sabato sera. Ascolti in netta crescita con una media di 4,4 mil… - MicheleSpione1 : Silvia Toffanin con le interviste di #Verissimo ogni sabato pomeriggio mantiene la leadership degli ascolti con olt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti tv sabato 17 ottobre: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Contromano TPI Ascolti Tv sabato 17 Ottobre

Ascolti Tv sabato 17 ottobre 2020 ascolti prima serata chi ha vinto ieri sera? ascolti rai ascolti mediaset Ballando o Tu Si Que Vales ...

Ballando con le Stelle nuovo problema medico: Elisa Isoardi ko

Ballando con le Stelle nuovo problema medico: questa volta per Elisa Isoardi. Il programma del sabato sera di Rai1, riesce sempre a fare dei buonissimi ascolti, ma come sappiamo, questa edizione è sta ...

Ascolti Tv sabato 17 ottobre 2020 ascolti prima serata chi ha vinto ieri sera? ascolti rai ascolti mediaset Ballando o Tu Si Que Vales ...Ballando con le Stelle nuovo problema medico: questa volta per Elisa Isoardi. Il programma del sabato sera di Rai1, riesce sempre a fare dei buonissimi ascolti, ma come sappiamo, questa edizione è sta ...