Via cittadinanza a Mussolini | sarà conferita a Liliana Segre

L'iniziativa è di un piccolo comune in provincia di Torino. L'amministrazione comunale di Cintano, piccolo Comune del Canavese, ha convocato per il 31 ottobre una seduta di Consiglio Comunale in cui si procederà alla revoca della cittadinanza onoraria conferita, in data 11 maggio 1924, a Benito Mussolini ed al conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a Vita Liliana Segre e a Samuel

