Uomo ai domiciliari evade e causa un incidente, poi molesta una ragazza: arrestato (Di sabato 17 ottobre 2020) Un Uomo giovedì scorso è evaso da casa dove era ai domiciliari causando un incidente d’auto, dopo ha provato anche a molestare una ragazzina Un giovane di diciannove anni, agli arresti domiciliari, giovedì scorso è evaso dai domiciliari e dopo poco ha causato un’incidente d’auto. Dal luogo è scappato ed ha preso un treno sul … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Ungiovedì scorso è evaso da casa dove era aindo und’auto, dopo ha provato anche are una ragazzina Un giovane di diciannove anni, agli arresti, giovedì scorso è evaso daie dopo poco hato un’d’auto. Dal luogo è scappato ed ha preso un treno sul … L'articolo proviene da Inews.it.

