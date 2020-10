Serie B, vince l’Empoli contro il Pescara. 1-1 tra Entella e Reggina (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo le gare delle 14, vince anche l’Empoli 2-1 contro il Pescara grazie alle reti di Romagnoli e Moreo e si prende il primo posto in classifica condiviso con Cittadella e Salernitana. Nell’altra gara, iniziata alle 15, 1-1 (Crisetig, Mancosu) tra la Virtus Entella e la Reggina. Questa la classifica in attesa di Frosinone-Ascoli: Cittadella 7 Empoli 7 Salernitana 7 Reggina 5 Reggiana 4 Brescia 4 Chievo 4 Lecce 4 Venezia 4 Frosinone 3* Spal 3 Pordenone 3 Cosenza 3 Monza 2* Cremonese 2 Entella 2 Pisa 2 Ascoli 1* Vicenza 1* Pescara 1 *una gara in meno Foto: twitter Empoli L'articolo Serie B, vince l’Empoli contro il Pescara. 1-1 tra Entella e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo le gare delle 14,anche l’Empoli 2-1ilgrazie alle reti di Romagnoli e Moreo e si prende il primo posto in classifica condiviso con Cittadella e Salernitana. Nell’altra gara, iniziata alle 15, 1-1 (Crisetig, Mancosu) tra la Virtuse la. Questa la classifica in attesa di Frosinone-Ascoli: Cittadella 7 Empoli 7 Salernitana 75 Reggiana 4 Brescia 4 Chievo 4 Lecce 4 Venezia 4 Frosinone 3* Spal 3 Pordenone 3 Cosenza 3 Monza 2* Cremonese 22 Pisa 2 Ascoli 1* Vicenza 1*1 *una gara in meno Foto: twitter Empoli L'articoloB,l’Empoliil. 1-1 trae ...

Proponiamo di seguito top e flop della partita vinta questo pomeriggio con pieno merito dalla Salernitana ... Di un'altra categoria, di un livello troppo superiore per questa serie B. I due gol che ...

Grosseto. Già da domani potrebbero arrivare molti verdetti definivi. Ecco il quadro categoria per categoria. Serie D. Il Gavorrano vince il campionato in caso di vittoria... Hockey Follonica3 anni ago ...

