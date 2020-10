Salerno | un arcobaleno di “speranza” abbraccia la città

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Uno splendido‘di speranza’ si è stagliato sui palazzi della città. Alle ore 8,30 circa di sabato, nonostante la pioggia fina ma intensa – stile inglese – non abbandonida due giorni, l’inclinazione dei raggi solari, la loro penetrazione tra le nuvole e la particolare condizione meteo ha permesso, per qualche minuto, il formarsi del prezioso fenomeno naturale, la cui visibilità è apparsa rafforzata dallo sfondo cupo delle nuvole sovrastanti. L’ampio vortice depressionario sta superando la Campania dopo aver prodotto maltempo – di intensità variabile tra l’arancione e il giallo nella scala della Protezione Civile – per l’intera settimana. A partire dal pomeriggio di domenica il ...