Roberta Di Padua "impazzisce" al trono over | Michele in pericolo a Uomini e Donne (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra una dama e un cavaliere. Stiamo parlando di Michele Dentice e Roberta Di Padua. Il nuovo cavaliere campano sta frequentando la dama di Cassino già da qualche puntata e ha espresso la sua preferenza per lei. Tuttavia, Michele esce anche con Carlotta Savorelli, delusa di essere una seconda scelta. Per questo il cavaliere ha compiuto un gesto che non è piaciuto affatto a Roberta. Anzi, Roberta Di Padua "impazzisce" letteralmente di gelosia quando Michele decide di privilegiare la rivale rispetto a lei. Ma cosa è successo nella puntata di ieri di Uomini e Donne? Ad ammettere di aver ...

