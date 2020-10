Ricordi quel piano | there’s no one who doesn’t like Chopin

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Moriva a Parigi in questo 17 ottobre ma del 1849, uno dei più grandi compositori e virtuosi delforte che l’umanità abbia mai avuto: Fryderyk Franciszek. Nato a Sochaczew in Polonia il 1 marzo 1810, solo successivamente si naturalizzerà francese trasmutando il suo nome nel leggendario Frédéric Françoisfu un prodigio sin dall’infanzia e caratterizzò il periodo romantico dandogli una forma ed un colore che ancora oggi riconosciamo senza indugi. La sua genialità e la sua capacità creativa lo ha inevitabilmente fatto emergere come una delle luci più accecanti della sua generazione. Cresciuto nel Ducato di Varsavia, nel quale svilupperà la sua formazione musicale; in seguito alla repressione russa della ...