Prof decapitato a Parigi: fermate 9 persone tra cui un minore (Di sabato 17 ottobre 2020) Una parente del padre del giovane assassino che ha pubblicato il video in cui si contesta la lezione del docente è legata all'Isis. Alla vittima Samuel Paty verrà tributato un omaggio nazionale Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) Una parente del padre del giovane assassino che ha pubblicato il video in cui si contesta la lezione del docente è legata all'Isis. Alla vittima Samuel Paty verrà tributato un omaggio nazionale

Agenzia_Ansa : Francia: professore decapitato, fermate 4 persone tra cui un minorenne - MediasetTgcom24 : Prof decapitato a Parigi, arrestate altre cinque persone #parigi - HuffPostItalia : Francia sotto shock per il prof decapitato, 9 arresti - franco_sala : RT @ombrysan: Prof decapitato, arrestato predicatore che aveva lanciato fatwa: leader imam ‘francesi’ - MBodano : RT @gabriella_roux: Manifestazione domani a Parigi in memoria di Samuel Paty, il prof di storia e geografia decapitato da un 18enne per ave… -